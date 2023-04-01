Злочинна група розкрадала кошти облбюджету на ремонтно-будівельних роботах за участі посадовця Одеської ОДА

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору злочинної схеми та трьом його співучасникам за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що директор одного з держпідприємств розробив злочину схему з розкрадання коштів обласного бюджету, які виділяються комунальним закладам для проведення ремонтних робіт.

До реалізації своїх намірів ділок залучив керівника одного з Департаментів Одеської обласної держадміністрації та двох знайомих, а для укладення договорів підряду задіяв підконтрольного підрядника.

Створивши видимість легітимності своїх дій, спільники заволоділи бюджетними коштами, шляхом підроблення та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт покрівлі спального корпусу КЗ «Одеський обласний ліцей № 6 Одеської обласної ради» та ремонтно-будівельних робіт приміщень Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату.

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано майже 400 тис грн шкоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури