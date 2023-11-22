Злочинна група заволоділа квартирою 94-річної киянки та намагались вивезти її до спецзакладу

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох учасників злочинної схеми, які за підробленими документами заволоділи квартирою самотньої пенсіонерки, а саму власницю проти її волі намагалися помістити до спеціального закладу.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи обманом проникли до квартири 94-річної киянки, заволоділи її паспортом та всіма правовстановлюючими документами на її майно.

Отримавши вказані документи, зловмисники за допомогою підставної особи, яка видавала себе за потерпілу, оформили від її імені заповіт та довіреність на право представляти її інтереси та розпоряджатися майном. Також вони змінили замки на вхідних дверях до квартири, отримавши вільний доступ до житла потерпілої.

Надалі один з учасників схеми за допомогою фейкової довіреності реалізував квартиру пенсіонерки на користь своїй родички за начебто 2 млн грн без сплати цих коштів.

Отримавши у власність квартиру, зловмисники почали підготовку до її повторного відчуження. Щоб реалізувати цей задум учасники схеми вирішили позбутися справжньої власниці квартири, переселивши її до інтернату для літніх людей.

Для цього вони залучили ще двох осіб, один з яких надає послуги з перевезення малорухомих людей.

Видаючи себе за лікарів та використовуючи при цьому медичну уніформу, зловмисники прибули до квартири потерпілої та почали вмовляти її поїхати з ними. Жінка категорично відмовилася залишати квартиру та почала кликати на допомогу. Тоді зловмисники зробили їй ін’єкцію та силоміць посадили в машину.

Правоохоронцям вдалося затримати усіх чотирьох фігурантів при спробі вивезти пенсіонерку до спецзакладу.

Під час невідкладних обшуків за місцями їх проживання вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Дії двох організаторів кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України та ч. 5 ст.27, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.146 КК України відповідно. Дії осіб, які видавали себе за медичних працівників – за ч. 2 ст. 146 КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно учасників злочинної групи скеровано до суду.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі слідчими Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження співробітників управління карного розшуку.

Пресслужба Київської міської прокуратури