Злочинна схема на 10 мільйонів: повідомлено про підозру екскерівниці управління освіти Волині

Службові особи Управління освіти та науки Волинської обласної державної адміністрації у 2022 році провели закупівлі інтерактивних панелей та іншого мультимедійного обладнання на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Встановлено, що вартість товару була завищена більш ніж удвічі порівняно з його реальною ринковою ціною.

За даними слідства, посадовці уклали прямі договори з двома товариствами на постачання 143 комплектів обладнання, використавши залишки коштів освітньої субвенції. Надалі близько 10 мільйонів гривень було перераховано на рахунки низки приватних підприємств і ФОПів з метою їх подальшого переведення в готівку та мінімізації податкових зобов’язань.

26 вересня слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели три санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів у Луцьку, Волинській та Рівненській областях. У ході слідчих дій вилучено мобільний телефон, який буде направлено на експертне дослідження.

Того ж дня колишній начальниці Управління освіти і науки Волинської ОДА було вручено повідомлення про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За вчинене посадове зловживання підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід в провадженні здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво — Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України