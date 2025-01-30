Злочинне угруповання переправляло ухилянтів за кордон під виглядом доглядальників за важкохворими родичами

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо організатора та двох учасників злочинного угруповання, які налагодили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон (ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 33-річний житель Чернівецької області організував схему незаконного збагачення, пов’язану з нелегальним виїздом військовозобов’язаних чоловіків за кордон. До протиправної діяльності він залучив ще двох місцевих жителів, утворивши злочинне угруповання.

Обвинувачені під час воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом «опікунів важкохворих родичів». Вартість пакета документів для одного військовозобов’язаного становила до 7000 євро.

Слідство встановило причетність угруповання до незаконного переправлення 10 військовозобов’язаних за кордон.

Досудове розслідування у цьому провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області, військової контррозвідки та СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура