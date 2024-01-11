Злочинне угруповання викрито у постачанні та збуті психотропів з Італії

П’ятеро зловмисників налагодили канал із незаконного ввезення в Україну психотропних речовин з Італії. Річний прибуток від злочинної «схеми» становив близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки та оголосили підозри членам злочинної групи.

Злочинну діяльність припинили кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого управління та оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Хмельницькій області, працівниками СБУ в Хмельницькій області, співробітниками Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ДМС України під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури.

Організував протиправну діяльність 18-річний мешканець Хмельницького. Для збуту «продукції» він створив та адміністрував вебсайт, який функціонував під виглядом звичайної інтернет-аптеки. Молодик також організував роботу операторів сайту з прийому заявок.

До «бізнесу» хлопець залучив ще чотирьох спільників, які налагодили «схему» збуту на території України психотропних речовин, ввезених з-за кордону.

У кожного члена угруповання були чітко визначені обов’язки. Один з фігурантів, мешканець Італії, здійснював закупівлю психотропів на її території, відповідно до отриманих на сайті замовлень. Надалі зловмисник передавав речовини водію міжнародних автобусних перевезень.

Останній ввозив «товари» на територію України та віддавав їх іншим фігурантам для надсилання замовникам за допомогою послуг однієї з поштових служб в різні регіони України.

Отриманий прибуток зловмисники розподіляли між собою та «виводили» через банківські рахунки сторонніх осіб. За даними розслідування річний прибуток учасників угруповання від протиправної діяльності становив понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД ГУНП в Хмельницькій області провели 17 обшуків на території трьох областей за місцями мешкання фігурантів та в транспортних засобах, а також місцях зберігання заборонених до обігу речовин.

Вилучено комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони, банківські та сім-картки, печатки, паспорти, товарно-транспортні накладні, понад 2000 бланків рецептів, «чорнові» записи, а також понад 16 000 таблеток з вмістом психотропних речовин. За оцінкою слідчих, приблизна вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько півтора мільйона гривень.

Наразі чотирьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному їхньому спільнику – домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про оголошення підозри ще одному фігуранту. За результатами планується додаткова кваліфікація.

До уваги громадян! Повідомити про розповсюдження наркотиків, психотропів чи прекурсорів в інтернеті можна за допомогою бота у Telegram «stopdrugsbot». Усі повідомлення анонімні.

Департамент кіберполіції Національної поліції України