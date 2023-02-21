Злочинні схеми фіскалів: як пов’язані одіозні податківиця Датій та «слуга» Гетьманцев – Гроші

Нещодавно керівницю податкової Києва Оксану Датій викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн. доларів США.

“Вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами”, – проінформували тоді у ДБР.

Також мережі облетіла інформація про список бажань посадовиці, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

Чиновниця Датій, як вважають експерти, навряд чи “працювала” сама – скоріше “в одній команді” з головою податкового комітету Верховної ради Данилом Гетьманцевим. При цьому викрита схема – лише верхівка айсберга і є елементом цілої системи, яка свідомо створена у високих кабінетах для знищення українського бізнесу.

У новому розслідуванні програми “Гроші” – аналіз причин та наслідків блокування накладних майже половини підприємців-платників ПДВ України та дослідження ролі чиновниці Датій та нардепа Гетьманцева.

Очолювана Датій столична комісія мала серйозну владу: могла знімати із бізнесів підозри в ухиленні від податків та дозволяти працювати далі. У ДБР коментують: “Вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень”.

15 мільярдів гривень, і це лише в столиці, і тільки за однією зі схем. А такі комісії є по всій країні, тож масштаби навіть важко уявити.

“В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у місті Києві причетне до незаконного відшкодування ПДВ, в результаті чого в тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень”, – ДБР.

Отже, у сумі 45 мільярдів збитків у той час, коли держскарбниця через агресію і так напівпорожня.

Але у чиновниці знайшлися публічні захисники. Одним із перших на захист Оксани Датій став Данило Гетманцев, голова податкового комітету ВР.

“Ми бачимо велику інформаційну кампанію, яка мені насправді не зовсім зрозуміла. Мені хотілося, аби дійсно працівники правоохоронних органів відпрацьовували свою роботу, а не працювали фахівцями з СММ чи піару”, – прокоментував Гетманцев.

На спеціальній комісії парламенту він переконував слідчих, що нічого не вдасться довести, а до того ж можна ще і у цифрах заплутатися. Мовляв, 30 мільярдів – забагато і не можуть під його депутатським контролем прокручувати аж настільки грошовиті схеми. Тому переконує – покарати Датій варто хіба за незаконне збагачення.

Свою версію ситуації висунув журналіст Юрій Бутусов: “Тому що всі знають, це не секрет, що пан Гетманцев поставив і керівника податкової служби чинного. І він чудово контактує з цією пані Датій, яку затримали. Це не секрет”.

Бутусов прямо на засіданні гучно звинуватив: махінації, які закидають Датій, – лише вершина айсберга. І з’явилися вони завдяки цілій системі, свідомо створеній у високих кабінетах, яка покликана оголосити якомога більше чесних підприємців злісними порушниками.

Справа в тому, що підприємства регулярно звітують перед ДФС, відправляють податкові накладні. Якщо та підозрює спробу від податків ухилитися – блокує їх або відносить до категорії ризикових. Для бізнесу це – як нічний кошмар.

“Хочу нагадати, заблокована податкова накладна – це значить взагалі неможливість здійснювати бізнесову діяльність. Це фактично блокада підприємства”, – коментує Юрій Бутусов.

Голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України Андрій Длігач зазначає, що бізнес втратив минулого року 160 мільярдів гривень обігових коштів. На його думку, це створило передумови і для корупції. “Десятки тисяч підприємств закрилися в Україні, і лише в одній польщі відкрилося 12 тисяч нових українських підприємств”, – додає експерт.

Аби нечисті на руку чиновники не зупиняли бізнеси “всіх підряд” і не вимагали “викуп” хабарем, вже кілька років блокує накладні чи оголошує фірму ризиковою автоматична комп’ютерна система СМКОР. Зате розблокувати можуть уже “живі” чиновники регіональних комісій. Одну із таких і очолювала скандальна Оксана Датій.

“За певну платню, яку вимагали податківці, бізнес міг бути прибраний із списку ризикованих….або прискорено отримати відшкодований ПДВ”, – коментує ситуацію Андрій Длігач.

Але ж горе-чиновник блокувати бізнес не може, тільки розблоковувати. Тоді прекрасним планом обманути систему було би запровадити “драконівські” норми, за якими комп’ютер блокуватиме фірми за першої ліпшої нагоди. І зупинить ледь не половину всіх платників ПДВ. І тоді можна вже вручну вирішувати, з кого знімати підозри, а з кого ні. І автоматизована “антикорупційна” система де-факто не працюватиме.

У жовтні 2022 блокування ще більше активізувалося. У минулих розслідуваннях “Гроші” вже показували, як постраждалі бізнесмени, а також експерти називають “ідеологом” ситуації саме Данила Гетманцева. 25 тисяч підприємців підписали петицію до Президента Зеленського із вимогою усунути його. Після розголосу Гетманцев дав задню, що збільшення блокування податкових накладних восени минулого року було пов’язане із тим, що це “Кабінет Міністрів змінив алгоритми, їх стало блокуватися більше”.

Але тут депутат злукавив. Кабмін просто формально затверджує постанову, а сама ініціатива йшла від Гетманцева. І цьому є докази. Наприклад, його власноруч опубліковане офіційне звернення до Мінфіну – дає задачу ввести жорсткіші правила блокування у постанові 1165.

Кабмін так і зробив. І вже невдовзі Гетманцев публічно визнав – це призвело до “вибухового” росту числа зупинених фірм.

“Шановні друзі, як відомо, в жовтні Уряд підтримав пропозицію Мінфіну щодо зміни алгоритмів блокування податкових накладних, внесши зміни до Постанови кабінету міністрів1165. У зв’язку з цим, кількість заблокованих накладних збільшилася удвічі”, – йдеться у телеграм-каналі Данила Гетманцева.

А отже, Оксана Датій зі спільниками та її колеги в регіонах отримали шалений ріст числа потенційних “жертв”, яким за вирішення питань часом доводиться платити. Підприємці закидають, що на подібні “послуги” у податкової давно є “чорний прайс”

Експерт Андрій Длігач: “Прибрати бізнес зі списку ризикованих вартує 3-4 тисячі доларів. Прискорене відшкодування білого ПДВ коштує 10%, а чорного – близько 30%. Вся система була побудована таким чином, щоби підприємець змушений був просити щось податкову. В цьому і є вся економічна логіка корупції. Зробити все настільки непрозоро, складно, щоби підприємець благав податкову. І тоді податківець має можливості дозволити або не дозволити”.

Журналіст Юрій Бутусов: “Дуже хотілося, щоб правоохоронні органи не просто брали тих, хто призначає, якогось в.о. керівника податкової служби, а тих, хто призначає цих в.о. Оце важливо подивитися – хто вигодонабувач”.

А експерти та підприємці закликають врешті повністю усунути “драконівські” правила, здатні наповнити кишені хапуг та зруйнувати будь-яку успішну компанію.

Андрій Длигач: “Бізнес дивується, чому президент уникає втручання у цю ситуацію. Ми фактично маємо другий фронт всередині країни. Ці хабарники, корупціонери – вони працюють на ворога. Це не питання економіки, це питання національної безпеки”. // УНІАН