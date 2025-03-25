Злочинну групу судитимуть за махінації з квартирами померлих киян

Published

Правоохоронці затримали зловмисників, провели клопітку роботу, зібравши доказову базу щодо причетності фігурантів до семи фактів незаконного заволодіння та продажу об’єктів нерухомості. За скоєне їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування слідчі Шевченківського управління поліції встановили, що зловмисники спочатку підробляли документи з права власності на житло а вже у подальшому перепродавали його реальним покупцям.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Денис Сорока, правоохоронці встановили 7 фактів незаконної оборудки із квартирами у різних районах столиці на суму 15 мільйонів гривень:

«До складу злочинного угруповання входило двоє чоловіків, віком 41 та 44 роки, а також їх 35-річна поплічниця. Організатор «схеми» підшукував квартири киян, які померли та не залишили спадкоємців. Надалі його спільники оформляли квартири на підставних осіб, з метою їх подальшого продажу реальним покупцям. Ми з’ясували, що таким чином фігурантам упродовж минулого року вдалося заволодіти сімома квартирами у Києві на суму 15 мільйонів гривень та гаражем».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт слідчі скерували до Дніпровського районного суду міста Києва. Наступні 12-ть років вони можуть провести за ґратами.

Викрили та затримали учасників шахрайської схеми минулого року оперативники та слідчі Шевченківського управління поліції у співпраці з працівниками карного розшуку столичного главку та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Києва

Like

Tags:

You may also like...