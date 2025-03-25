Злочинну групу судитимуть за махінації з квартирами померлих киян

Правоохоронці затримали зловмисників, провели клопітку роботу, зібравши доказову базу щодо причетності фігурантів до семи фактів незаконного заволодіння та продажу об’єктів нерухомості. За скоєне їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування слідчі Шевченківського управління поліції встановили, що зловмисники спочатку підробляли документи з права власності на житло а вже у подальшому перепродавали його реальним покупцям.

Як розповів старший слідчий Шевченківського управління поліції Денис Сорока, правоохоронці встановили 7 фактів незаконної оборудки із квартирами у різних районах столиці на суму 15 мільйонів гривень:

«До складу злочинного угруповання входило двоє чоловіків, віком 41 та 44 роки, а також їх 35-річна поплічниця. Організатор «схеми» підшукував квартири киян, які померли та не залишили спадкоємців. Надалі його спільники оформляли квартири на підставних осіб, з метою їх подальшого продажу реальним покупцям. Ми з’ясували, що таким чином фігурантам упродовж минулого року вдалося заволодіти сімома квартирами у Києві на суму 15 мільйонів гривень та гаражем».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт слідчі скерували до Дніпровського районного суду міста Києва. Наступні 12-ть років вони можуть провести за ґратами.

Викрили та затримали учасників шахрайської схеми минулого року оперативники та слідчі Шевченківського управління поліції у співпраці з працівниками карного розшуку столичного главку та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Києва