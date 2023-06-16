Злочинну групу викрили у скоєнні квартирної крадіжки у Деснянському районі столиці

П’ятеро зловмисників, заздалегідь розділивши ролі, шляхом відмичок потрапили до помешкання киянина, однак, втекти їм завадили правоохоронці. Слідчі затримали фігурантів, вилучили гроші власника оселі та повідомили затриманим про підозру. За скоєння майнового злочину підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці.

У рамках реалізації оперативної інформації працівники управління кримінальної поліції столичного главку спільно із оперативниками Деснянського та Дніпровського управлінь поліції, за допомоги спеціалістів кримінального аналізу викрили п’ятьох чоловіків, які обґрунтовано підозрювались у вчиненні квартирної крадіжки на вулиці Мілютенка. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники заздалегідь розділили між собою ролі та поки двоє злодіїв спостерігали за обстановкою у під’їзді, троє інших за допомогою відмичок відкрили замок вхідних дверей оселі, звідки викрали гроші 65-річного господаря квартири. Після цього, правопорушники попрямували до автівки, де їх і затримали правоохоронці.

У ході поверхневого огляду правопорушників поліцейські виявили та вилучили речові докази, серед яких набір відмичок, рукавички та гроші в іноземній та національній валюті. Крім цього, слідчі провели обшуки у помешканнях затриманих, звідки вилучили ще технічні засоби відкривання дверей, електронні ваги, ємкості з подрібненою речовиною зеленого кольору та кристалічною речовиною. Речові докази направлені на проведення експертного дослідження.

Пʼятьох спільників слідчі Деснянського управління поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – кияни, 1977, 1978, 1992, 1994 та 1997 років народження. Встановлено, що більшість з них вже притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах військового стану. Судом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від 134000 до 214 000 гривень. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва