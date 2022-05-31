Злодій, який тільки в березні звільнився, знову взявся за своє

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 33-річного рецидивіста за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний чоловік, який тільки у березні цього року залишив місце позбавлення волі, належних висновків для себе не зробив.

2 квітня 2022 року у м. Зміїв він викрав з чужої автівки відеореєстратор та інше майно. Після цього чоловік зник з місця злочину.

Наразі обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Харківська обласна прокуратура