Злодій, який обікрав військового у столичному метро, відправиться за ґрати на п’ять років

Зловмисник, перебуваючи на станції метро “Святошин”, витягнув у пасажира дороговартісні окуляри для зору та втік. На час слідства крадій перебував під вартою.

Подія відбулась у березні цього року. Тоді, до управління поліції в метрополітені надійшло повідомлення від діючого військовослужбовця про крадіжку його окулярів для корекції зору вартістю понад 12 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 40-річний неодноразово судимий мешканець Київщини. Зловмисник непомітно витягнув з кармана пасажира чохол з окулярами та вийшов з вагону.Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадені окуляри, які невдовзі повернули власнику.

Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, та по закінченню досудового розслідування направили матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. На час слідства зловмисник перебував під вартою.

За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва