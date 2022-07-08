Злодія-«сканериста» затримали у Шевченківському районі столиці

Зловмисник за допомогою спеціального пристрою відчинив автівку та проник всередину та поцупив з салону іномарки сумку з особистими речами. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 45-річний місцевий мешканець із заявою про крадіжку речей з його автомобіля «Мазда». На місце оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк розповів, що правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірного крадія:

«Як нам стало відомо, на вулиці Богдана Гаврилишина порушник побачив, як водій припаркував автівку, зачинив її та пішов. Зловмисник за допомогою сканеру зчитав систему сигналізації, відчинив двері та викрав з салону авто сумку з особистими речами. 28-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва