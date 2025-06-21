Злодія затримали за крадіжку речей з автомобіля у Подільському районі столиці

Чоловік проник до позашляховика та викрав майно на понад 230 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

До Подільського управління поліції звернувся 41-річний місцевий мешканець та повідомив про зникнення речей з його автомобіля. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що напередодні пізно ввечері, зловмисник побачив припаркований позашляховик марки Volkswagen на проспекті Василя Порика, який належить потерпілому. Скориставшись тим, що двері були незамкнені, він проник до салону та викрав особисті речі власника, зокрема: аксесуари, елементи мультимедійної системи, комплект гальмівних колодок тощо. Загальна сума матеріальних збитків склала понад 232 000 гривень.

Невдовзі оперативники встановили підозрюваного та розшукали за місцем мешкання — ним виявився 41-річний місцевий мешканець, раніше судимий за аналогічні злочини. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили викрадені речі.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану з проникненням до сховища. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції КиєваНаталія Крот