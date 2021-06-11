Издание Bleeping Computer и ИБ-компания Kela сообщают, что неизвестные злоумышленники взломали компанию Electronic Arts и похитили более 750 Гб данных, включая исходные коды игр и отладочные инструменты.

Представители компании уже подтвердили факт взлома и утечки данных, однако подчеркнули, что речь идет не об атаке шифровальщика, отмечает издание Xakep. «Было похищено ограниченное количество кода и связанных с ним инструментов, и мы не ожидаем, что случившееся окажет какое-либо влияние на наши игры или бизнес», — заявили в EA.

Злоумышленники пишут, что имеют доступ ко всем сервисам EA и предлагают любому желающему приобрести похищенных данные за 28 000 000 долларов, а бонусом покупатель получит «возможность полной эксплуатации всех сервисов EA».

В целом хакеры утверждают, что похитили огромное количество данных из сети EA, в том числе:

исходники сервера для поиска матчей FIFA 21;

API-ключи FIFA 22, SDK и отладочные инструменты;

исходный код игрового движка FrostBite и отладочные инструменты;

отладочные инструменты, SDK и ключи API;

собственные игровые фреймворки EA;

закрытый SDK и ключ API для Xbox и Sony;

XB PS и EA pfx и crt с ключом.

В качестве доказательства своих слов хакеры поделились скриншотами со списками каталогов и исходным кодом. Такие рекламные объявления были размещены на различных торговых площадках и хакерских форумах.