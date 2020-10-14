Злоумышленники завладели персональными данными жительницы Донетчины и оформили на нее кредит

Преступники незаконно оформили кредит на жительницу Донетчины

Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на представителя Омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

Так, у жительницы Донецкой области произошел случай незаконного завладения ее персональными данными.

Неизвестные завладев персональными данными оформили на нее так называемый онлайн-кредит. Гражданка узнала об этом только тогда, когда к ней пришли работники коллекторской организации с требованием выплатить долг по этому кредиту.

Работники представительства Омбудсмена предоставили потерпевшей алгоритм действий по защите ее прав в этой ситуации.

Сейчас Лисянский держит ситуацию под контролем.