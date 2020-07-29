Злоупотребления в скандальном суде: НАБУ будет ходатайствовать о ₴500 тыс. залога для главы Госсудадминистрации

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут настаивать на применении меры пресечения в виде залога главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в размере 500 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«Уточнение: НАБУ и САП будут ходатайствовать о залоге в размере 500 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Ранее НАБУ и САП сообщали, что будут ходатайствовать о залоге в 1,5 млн грн.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Напомним, 17 июля 2020 года заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении 12 лицам, в том числе голове ГСА и голове ОАСК. По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), через создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешательство в деятельность государственных деятелей.