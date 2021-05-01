Зловмисник переховувався 6 років завдяки фальшивому паспорту — судитимуть працівника міграційної служби

Слідчі ТУ ДБР у Миколаєві завершили досудове розслідування відносно колишнього працівника Роздільнянського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області.

Встановлено, що у липні 2015 року посадовець через посередника видав фальшивий паспорт особі, яка переховувалася від правоохоронних органів. Завдяки цьому підробленому документу особа змогла переховуватися від правосуддя протягом 6 років.

Проте у 2020 році Управлінням з розслідування «Справ Майдану» особу з підробленим паспортом було затримано та надалі направлено до суду обвинувальний акт.

Таким чином, працівник міграційної служби, який видав фальшивий паспорт, обвинувачується у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та іншому підробленні офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

29 квітня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Одеська обласна прокуратура. Оперативний супровід – ДБР.

ДБР