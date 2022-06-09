Зловмисник привласнив кошти з 5 кредитів, які оформив на свого знайомого

Скориставшись довірою свого товариша, роменчанин “навішав” на нього боргових зобов’язань перед різними банками, а отримані злочинним шляхом кошти витратив на власний розсуд. Наразі слідчі Роменського районного відділу поліції вже повідомили чоловіку про підозру у скоєному ним шахрайстві.

До Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 36-річного місцевого жителя про те, що його знайомий без відома заявника оформив на нього кредити.

Співробітники поліції провели перевірку та встановили, що дійсно 28-річний роменчанин, знаючи персональні дані та маючи дані документів заявника, використав їх та оформив на нього в різних Інтернет-банках п’ять кредитів. Так, аферист залишив свого знайомого з боргами, а свої кишені поповнив на суму близько 9 000 гривень.

“По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України “Шахрайство” та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Тепер за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років” — коментує Оксана Рябенька, заступник начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області