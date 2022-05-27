Зловмисник увійшов у довіру до бабусі під виглядом «допомоги по господарству», а потім убив та пограбував її

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, та за фактом розбою, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року до поліції звернулася жінка та повідомила, що бабуся її чоловіка, яка проживає у с. Геніївка, декілька днів не виходила на зв’язок. Коли подружжя приїхало до будинку родички, побачило її мертвою.

Слідством встановлено, що до бабусі часто приходив чоловік, який допомогав їй по господарству. Під час одного з візитів чоловік вирішив заволодіти майном жінки. Він взяв сокиру та вбив бабусю. Після пограбування чоловік втік.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України в одній з харківських багатоповерхівок, де він переховувався.

Наразі обвинувальний акт направлено до Зміївського районного суду Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліціі №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура