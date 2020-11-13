Зловмисник, який стріляв у поліцейського у Києві, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю (відео)

Правоохоронця доставили у лікарню, зараз йому проводять оперативне втручання. Перевіряється інформація про причетність стрільця та його спільників до вчинення розбійних нападів.

Нагадаємо: сьогодні вночі працівники патрульної поліції помітили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу. Один із пасажирів при спробі втечі відкрив вогонь у поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.

Із правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю і раніше був судимий за вчинення вбивства та розбою. Стрілець та його спільники – жителі Хмельницької області.

Із місця подій вилучено два пістолети з ознаками переробки, три гранати, маски, рації, відмички, кайданки, скотч, хомути для зв’язування рук, газовий балончик. Такий «набір» може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Ця інформація ретельно перевіряється.

Патрульного із вогнепальними пораненнями госпіталізували. Лікарі роблять йому операцію.

Управління комунікації Національної поліції України