Зловмисник, який заволодів квартирами старенького професора з допомогою працівника поліції, сів на 5,5 років

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 серпня.

Навесні 2018 обвинувачений приніс нотаріусу підроблені договори купівлі-продажу і дарування на дів різні квартири, а також підроблений паспорт на ім’я законного власника. На підставі цих документів нотаріус переоформив квартири на обвинуваченого. Одну з квартир новий власник у вересні 2018 перепродав. Експерт встановив підробку підписів, а також, що фото у паспорті було переклеєно.

Об’єктом посягань стали дві квартири на столичному Печерську, власником яких був літній професор фізико-математичних наук.

За версією слідства, зловмисник діяв у змові із щонайменше двома особами. Збитки законного власника оцінено у 3,35 млн грн.

Потерпілий розповів, що одного разу до нього прийшов його знайомий і представив обвинуваченого як свого дядька, в якого на днях запланована операція, та просив, щоб він кілька днів пожив у нього за винагороду, на що він погодився. Проживання дядька затягнулося приблизно на два місяці. За цей час у господаря зникли документи на дві квартири, заощадження та паспорт. В якийсь момент у нього погіршилося здоров’я, він упав та квартирант відвіз його до лікарні, де він перебував тривалий час, а коли повернувся додому, то з’ясувалося, що оригінали документів на його квартири відсутні. Також потерпілий зазначив, що коли обвинувачений проживав у нього, то жодного разу йому не платив за житло, хоча він кілька разів порушував це питання. Окрім цього, кілька разів він відправляв квартиранта у аптеку за ліками, але після прийому цих ліків у нього значно погіршилося самопочуття. Потерпілий просив призначити обвинуваченому максимально суворе покарання.

Знайомим, який підселив зловмисника, виявився чоловік, який у 2018 році працював у патрульній поліції м. Києва, та під час виконання службових обов’язків познайомився з потерпілим, який кільки разів звертався у поліцію з різними заявами. У них зав’язалися певні відносини, зокрема, він на прохання потерпілого приносив йому продукти, алкоголь, ліки та допомагав із здачею в оренду однієї з його квартир. Якось поліцейський зустрівся у кафе з одним чоловіком та обвинуваченим, які попросили його підселити обвинуваченого до потерпілого, щоб той зміг заволодіти документами на квартири потерпілого, підробити їх і продати квартири. За це патрульному поліції запропонувалися винагороду і він погодився. Патрульний привів обвинуваченого до потерпілого і представив своїм родичем, збрехав, шо він проходить лікування і домовився про проживання його в квартирі деякий час.

Обвинувачений спочатку вину заперечував, але після дослідження доказів визнав у повному обсязі та щиро розкаявся. Він вдівець, не працює, позитивно характеризується за місцем проживання, хворіє на ряд хронічних захворювань.

Суд врахував ступінь тяжкості злочинів, попередню змову, форму співучасті, чіткий і детальний план для досягнення злочинного результату і вирішив, що виправлення особи без ізоляції від суспільства не можливе. Чоловікові призначили 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

На момент винесення вироку суду потерпілий помер, що підтверджується копією свідоцва про смерть від 17.06.2020 року. Тому цивільний позов у справі суд залишив без розгляду.

Працівник поліції, який фігурує у цій справі, був звільнений у квітні 2019. У вересні минулого року за згодою потерпілого суд затвердив угоду про визнання винуватості і дав колишньому патрульному умовне покарання.