Зловмисника судитимуть за тяжке поранення мешканця столиці, який згодом помер

Під час конфлікту зловмисник побив потерпілого, після чого дістав ніж та кілька разів вдарив його у шию та тулуб. Через кілька місяців від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що восени минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Нововокзальній невідомий ножем поранив чоловіка. Тоді на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

Поспілкувавшись із очевидцями події та потерпілим, працівники поліції встановили обставини правопорушення та отримали прикмети нападника. У ході проведення оперативно-пошукових заходів поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили 37-річному уродженцю Дніпропетровщини про підозру за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпілого із переломами та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Однак через два місяці від отриманих травм 64-річний чоловік помер у лікарні.

У зв’язку з виявленими обставинами слідчі за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та повідомили чоловіку про підозру. Наразі досудове розслідування завершено, матеріали разом із обвинувальним актом направлено до суду для прийняття рішення по суті. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва