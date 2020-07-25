Зловмисникам повідомили про підозру у заволодінні $250 тисячами за призначення на керівні посади

Учасники групи були викриті правоохоронцями у серпні 2019 року у протиправному заволодінні коштами в особливо великих розмірах за нібито призначення громадян на керівні посади до органів державної влади України. Наразі слідчі Нацполіції повідомили чотирьом зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Києві учасники організованої групи видавали себе за представників Офісу Президента України та підшукували громадян, які хотіли влаштуватися на керівні посади до органів державної влади України та на державні підприємства. Від них підозрювані отримували гроші в особливо великих розмірах за сприяння у такому призначенні.

Встановлено, що зловмисники діяли у період з липня по серпень 2019 року. Затримали учасників групи одразу після передачі частини суми – 250 тисяч доларів США – поблизу Офісу Президента України.

Наразі слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили чотирьом учасникам групи про підозру. Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Незакінчений замах на шахрайство в особливо великому розмірі, вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

Також зловмисникам інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Управління комунікації за матеріалами

Головного слідчого управління Нацполіції