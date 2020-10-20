За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області, спільно із оперативниками Управління стратегічних розслідувань області, у понеділок, 19 жовтня, повідомлено про підозру трьом жителям Львівщини у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) КК України.

Встановлено, що вказані особи, віком 19, 25 та 29 років, вчинили у складі організованої групи розбійний напад на львів’янина.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники стежили за чоловіком, напали, побили, застосували кастет та газовий балончик та відібрали понад 3,7 млн грн (у перерахунку).

Їх затримано у порядку ст.208 КПК України – одразу після вчинення злочину на вулиці Гната Хоткевича у Львові, коли вони намагались утекти від поліцейських на автомобілі.

На цей час Галицький районний суд задоволив клопотання прокурорів та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За вчинене фігурантам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури