Зловмисники, які намагалися підірвати джип бізнесмена в Дрогобичі, невдовзі вийдуть на волю

У Сихівському районному суді міста Львова завершився розгляд справи про спробу підірвати у місті Дрогобичі автомобіль місцевого бізнесмена.

Як стало відомо “Ділу” із опублікованого в державному реєстрі вироку, під джипом дрогобицького підприємця, який фігурує в показах одного зі свідків під прізвиськом “Царь”, двічі закладали “вибуховий” пристрій — у серпні 2016 та в лютому 2017 року.

Після останньої спроби двох зловмисників, які намагалися у такий спосіб убити підприємця, затримала поліція. Один з них виявився кумом дрогобицького бізнесмена, з яким у нього виник конфлікт, пов’язаний із борговими зобов’язаннями.

Під час досудового слідства було встановлено, що зловмисники двічі зверталися за вибухівкою до військового сапера у місті Хмельницькому, який після першого ж звернення повідомив про це правоохоронцям. Поліцейські почали гру “під прикриттям” – передавали через нього “замовникам” муляжі вибухового пристрою та контролювали ситуацію.

27 лютого 2017 року обох зловмисників затримали, їм було пред’явлено звинувачення у замаху на вбивство. Один із затриманих, який був кумом бізнесмена, винним себе не визнав і відмовився давати свідчення, посилаючись на ст. 63 Конституції. Його приятель теж себе винним не визнав, у своїх свідченнях говорив, що йому нічого не відомо про жодні заплановані вибухи, а з іншим обвинуваченим у нього просто товариські та ділові стосунки.

Проти обвинувачених були свідчення сапера, який передавав “вибухові” пристрої, оперативних працівників поліції та речові докази. Окрім того, під час проведення негласних дій із прослуховування телефону затриманого стало відомо, що, перебуваючи у слідчому ізоляторі, він телефонував до свого кума, просив вибачення за те, що сталося, і просив його допомоги.

Через заперечення підсудними своєї вини судовий процес у цій справі тривав довго, проходячи через апеляційні інстанції.

На початку лютого 2022 року суддя Сихівського районного суду Львова Софія Чорна оголосила вирок, яким обох зловмисників було визнано винними. Їм призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. У строк відбуття покарання їм буде зараховано перебування у слідчому ізоляторі як день за два. Зважаючи на те, що 27 лютого 2022 року минає 5 років від часу їх утримання під вартою, невдовзі засуджені можуть вийти на волю.

Богдан Скаврон