Зловмисник купив авто у дружини загиблого захисника за фальшиві долари

У середині жовтня до відділення банку в Брусилові звернулась місцева жителька задля обміну валюти. Однак працівники установи виявили, що купюри несправжні та повідомили про це до поліції. Обставини події з’ясовували працівники слідчо-оперативної групи відділення № 2 (м. Коростишів) Житомирського райуправління.

30-річна відвідувачка банку, яка принесла гроші на обмін, розповіла, що нещодавно втратила на війні свого чоловіка-захисника. Нині виникла необхідність продажу його автомобіля «Honda Accord». Тож цього дня вона зустрілася з покупцем, і саме він передав їй 900 доларів, що виявилися фальшивими.

Поліцейські розшукали нового власника автомобіля, 27-річного жителя Київщини. Чоловік визнав, що віддав за транспортний засіб несправжні купюри. Він виправдовувався, що сам став жертвою афери під час іншого продажу. Щоб позбутися фальшивок, вирішив придбати за них авто.

Поліцейські вилучили всі купюри з ознаками підробки та направили для проведення експертиз. Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї) КК України.

У межах розслідування поліцейські встановлюють походження фальшивої валюти.

Відповідно до чинного законодавства за використання та збут підроблених грошей причетному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області