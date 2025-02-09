Зловмисник «налаштував» мобільний телефон пенсіонерці та вкрав кошти з її рахунку

У Салтівському районі молодик запропонував літній жінці допомогу у налаштування мобільного телефону. Отримавши доступ до її банківського рахунку, порушник переказав 20 тисяч гривень на інший рахунок, які потім привласнив. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру.

Встановлено, що працівник одного з магазинів мобільного зв’язку запропонував свою допомогу 84-річній пенсіонерці. Прийшовши до неї додому, молодик отримав доступ до банківського мобільного додатку та переказав гроші.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 викрили 21-річного місцевого мешканця.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області