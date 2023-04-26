Зловмисник ошукав військовослужбовців на продажі амуніції та спорядження

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці, який шляхом обману заволодів грошовими коштами військовослужбовців Збройних сил України під виглядом інтернет-продажів (ч.3 ст.190 КК України).

Слідством встановлено, що для здійснення шахрайських дій зловмисник видавав себе за представника реального інтернет-магазину з продажу військової амуніції та спорядження. Побачивши на сайті магазину зацікавленість в товарі з боку потенційного покупця, шахрай звертався до нього особисто через месенджер, пропонуючи придбати товар.

Після отримання оплати зловмисник одразу припиняв виходити з покупцями на зв’язок, а гроші привласнював.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення підозрюваним шахрайських дій стосовно 8 військослужбовців. Проте, за попередніми даними, кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

Орієнтовна сума збитків становить близько 100 тисяч гривень.

За місцем мешкання підозрюваного проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

Слідчі дії тривають.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП м. Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура