Зловмисник переправляв за кордон військовозобов’язаних, використовуючи підроблене посвідчення офіцера ЗСУ

Слідчі Хустського районного управління поліції скерували для судового розгляду матеріали справи щодо жителя Івано-Франківщини, який налагодив механізм переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Фігуранту загрожує до 9 років ув’язнення У червні цього року на Закарпатті правоохоронці ліквідували незаконний канал переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.

У ході слідства поліцейські з’ясували, що до організації протиправної діяльності причетний 44-річний житель Івано-Франківської області.

Двох своїх клієнтів з Львівщини до Закарпаття він доставив на власному авто. Для цього зловмисник придумав легенду, що нібито вони їдуть за автівкою для військових, а для переконливості, під час перевірок, предʼявляв підроблене посвідчення офіцера ЗСУ.

Такий незаконний трансфер до Румунії коштував 5500 Євро з особи.

Переправника разом з клієнтами правоохоронці затримали у селі Вишково Хустського району, його протиправну діяльність було припинено. Фігуранта було взято під варту та поміщено до слідчого ізолятора, де він перебуває й станом на тепер.

Дії 44-річного жителя Івано-Франківщини слідчі Хустського районного управління поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 та ч. 4, 5 ст. 358 Кримінального кодексу України. Окрім цього фігурантові інкримінують ч. 2 ст. 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень та звання службової особи, поєднане із вчиненням суспільно небезпечного діяння, пов’язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу).

Наразі досудове розслідування у справі завершено. Справу скеровано до суду. За скоєне зловмиснику загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Заходи з викриття поліцейські проводили у співпраці з Мукачівським прикордонним загоном та за процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області