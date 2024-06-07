Зловмисник попросив скористатись телефоном, а натомість перевів собі понад 60 тисяч гривень

Злочин стався у Жмеринському районі. 5 червня до поліції звернувся 43-річний чоловік з повідомленням про те, що з його банківської картки зникають гроші.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 24-річний знайомий заявника.

22 травня вони разом вживали алкоголь вдома у потерпілого. Правопорушник попросив у власника мобільний нібито за необхідності здійснити дзвінок, а, отримавши доступ до його фінансових додатків та знаючи пароль від веббанкінгу, увійшов до особистого кабінету й здійснив 6 транзакцій на загальну суму понад 60 000 гривень на свій рахунок. Грошові кошти витратив на власні потреби.

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області