Зловмисник поранив ножем двох пасажирів на центральному автовокзалі Житомира

Увечері 13 квітня до поліції надійшло повідомлення про завдання ножових поранень двом жителям Житомирського району. Поліцейські затримали причетного на місці події. За вчинене йому загрожує ув’язнення.

Попередньо встановлено, що в автобусі міжміського сполучення виник конфлікт між двома пасажирами. Суперечка між чоловіками продовжилася на платформі неподалік автобуса. Там один з них ножем, який носив з собою, травмував опонента. Також поранень зазнав його односелець, який поспішив на допомогу товаришу.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, зупинили бійку та затримали нападника, 24-річного жителя Малинської громади.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції №1. У причетного вилучили знаряддя вчинення правопорушення.

Обом травмованим, віком 19 та 29 років, медики надали допомогу без ушпиталення.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Нині вирішується питання про оголошення підозри затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з чинним законодавством грубе порушення громадського порядку, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Житомирське районне управління поліції №1