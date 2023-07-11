Зловмисник створював та поширював порно за участю молодшої сестри

Готові матеріали він публікував на форумах у DarkNet. За виготовлення і збут дитячої порнографії передбачено від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Кіберполіцейські під час моніторингу інтернет-мережі виявили контент щодо сексуальної експлуатації дитини. У подальшому особу правопорушника ідентифікували співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції.

19-річний молодик створював протиправний контент за участю своєї 11-річної сестри. Надалі такі матеріали він розповсюджував на форумах анонімного сегменту мережі Інтернет – «DarkNet».

Підготовлені молодиком відеофайли відправили для проведення мистецтвознавчої експертизи в ДНДЕКЦ МВС України, яка підтвердила, що створений контент є дитячою порнографією.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшуки, вилучено два мобільні телефони і два ноутбуки.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У рамках розслідування кримінального провадження ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України