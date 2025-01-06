Зловмисник, який зарізав двох чоловіків у кафе в Дніпрі, отримав довічне ув’язнення

У жовтні 2020 року в одному з кафе Дніпра між магнальщиком та барменшою стався конфлікт, тому двоє відвідувачів вирішили заступитися за жінку. Один з чоловіків, який 20 років пропрацював у структурах МВС, застосував до дебошира прийом рукопашного бою, щоб той заспокоївся. Проте замість того, щоб вгомонитися, чоловік взяв ніж та зарізав своїх кривдників.

Подробиці цієї історії в матеріалі «Дніпра Оперативного».

Того дня компанія влаштувала корпоратив у кафе. Пізно ввечері гості вже чекали на таксі, щоб їхати додому, але почули з боку кухні крики та звуки биття посуди. Коли метушня трохи вщухла, відпочиваючі побачили двох чоловіків на підлозі у крові. Їм намагалися надати допомогу до приїзду швидкої, але у лікарні вони померли.

Поки свідки були зайняті постраждалими, мангальщик з ножем ганявся за барменкою по території кафе. Тільки власник закладу зміг забрати у нього ніж та покласти знаряддя вбивства на мийку. Коли нападник побачив поліцію, то втік, але його знайшли та згодом посадили під варту.

Що було у суді

Слідство встановило, що все почалося зі сварки між працівниками кафе – чоловік кричав на жінку, а та йому так само голосно відповідала. Відвідувачі, які того вечора були у закладі, запитали жінку – чи не потрібна їй допомога. Вона відповіла, що все добре та вийшла з кухні на вулицю дзвонити власнику закладу та поскаржитися.

Хазяїн кафе не відповідав, тому жінка вирішила повернутися на кухню. Проходячи повз віконце, вона побачила, як її кривдник лежить на підлозі, а один з чоловіків тримав його та запитував – чи буде той добре себе поводити. Мангальщик відповів, що якщо його відпустять, то все буде добре.

Жінка ще раз спробувала подзвонити власнику кафе та розповісти про конфлікт, але в той момент ображений мангальщик взяв до рук ножа та наніс одному чоловікові удар у серце, а іншому два удари у живіт.

В судді вбивця пояснював, що двоє чоловіків принизили його через національність та повалили на підлогу. Він нібито хвилювався за своє життя, тому взяв ніж, щоб захищатися. Проте судді встановили, що ніякої самооборони не було, бо один з ударів він завдав жертві у спину. Крім того, мангальщик того вечора випив півпляшки горілки, а свідки підтвердили – після спиртного той ставав агресивним та нахабним.

В суді обвинувачений своєї провини не визнавав, та не намагався хоча б вибачитися. Тому судді Ленінського районного суду у Дніпрі вирішили призначити йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі та змусили виплатити мільйон гривень моральної шкоди.

Адвокат обвинуваченого спробував оскаржити такий вирок, але судді лише вилучили покази одного свідка як доказ, а в іншому залишили вирок без змін. Однак на цьому історія з мангальщиком не звершилася.

«Я выйду и вас всех убью»

Коли судді зачитували вирок, то чоловік не витримав та почав погрожувати суддям: «Я не жалею, что убил этих людей, то же самое будет и с вами», та «Я всё таки выйду и тоже вас всех убью». Судді сприйняли це як погрозу вбивством, тому почався ще один судовий розгляд щодо погроз представникам Феміди.

Цього разу чоловік свою провину визнав та заявив, що не знав, що за таке теж можуть дати строк у в’язниці.

«На час проголошення вироку суддями Ленінського районного суду м. Дніпропетровська був обурений рішенням суду про призначення йому покарання у виді довічного позбавлення волі, внаслідок чого був сильно знервований та допустив таку протиправну поведінку», – пояснював він у суді.

За одним вироком не забарився ще один. Нещодавно, 30 грудня 2024 року, мангальщика ще раз засудили, але цього разу на 3 роки позбавлення волі. Проте вирок про подвійне вбивство вже набрав чинності, а що може бути довшим, ніж довічне ув’язнення?