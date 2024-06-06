Зловмисника, підозрюваного у вчиненні умисного вбивства на Ратнівщині, взято під варту

Нагадаємо, у вівторок, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Учора, 5 червня, затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство.

Ратнівський районний суд Волинської області, за клопотанням слідчого, обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області