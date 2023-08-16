Зловмисника викрили на продажі автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та СБУ, задокументували схему продажу автомобілів, придбаних в якості гуманітарної допомоги для військових.

За даними слідства організатором є 44-річний чоловік з Мукачівського району. Фігурант, користуючись спрощеною системою, ввозив автівки із-за кордону без сплати обов’язкових податків та зборів. Однак в подальшому транспортні засоби так і не потрапляли за своїм призначенням на фронт. Після перетину кордону зловмисник шукав цивільних клієнтів та продавав автомобілі у приватному порядку, отримуючи за них певну суму коштів.

В ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося задокументувати щонайменше два такі факти. Йдеться про «Volkswagen Personenkraftwagen», який чоловік оформив як гуманітарну допомогу для благодійної організації і в подальшому продав клієнтові за 4 000 доларів, і автомобіль «Nissan Navara», який за аналогічною схемою фігурант збув за 5 800 доларів США.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, зібрали достатньо доказів та повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, тобто Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі під час дії воєнного стану.

У підозрюваного слідчі вилучили гроші, отримані ним за продаж автівок та ряд інших речових доказів.

Наразі в поліції формують необхідні матеріали для скерування справи до суду. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області