Зловмисника, який скинув жінку з 7-го поверху, засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 56-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року між обвинуваченим та 39-річною потерпілою відбувся конфлікт, у ході якого останній силоміць перекинув жінку через балкон на 7-му поверсі будинку. Від отриманих внаслідок падіння травм жінка загинула на місці.

Після вчиненого вбивця намагався втекти з місця події, однак був затриманий свідками, які й повідомили правоохоронців про злочин.

Прокурорами окружної прокуратури повністю доведено вину чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення та за результатом судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура