Зловмисника, який вбив напареика аби приховати інший злочин, засуджено до 14 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури громадянина засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення (ч. 2 ст. 289, п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, у січні 2021 року засуджений, працюючи охоронцем стоянки вантажних автомобілів у Миколаївському районі, разом зі своїм напарником вживали алкогольні напої на робочому місці.

Згодом зловмисник незаконно заволодів чужим транспортним засобом, який знаходився на автостоянці, але, бувши добряче напідпитку, не впорався з керуванням та пошкодив автомобіль.

Його напарник, побачивши пошкодження автомобіля, злякався та залишив територію стоянки.

Засуджений, розуміючи, що він є раніше судимим та в період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання вчинив нове кримінальне правопорушення – заволодіння транспортним засобом, який він пошкодив, про що стане відомо власнику автомобіля, а його напарник є очевидцем злочину, вирішив його вбити.

У приміщенні будівлі на автостоянці він підшукав знаряддя для вбивства – дерев’яну биту з чорними смугами, та пішов шукати напарника. Знайшовши чоловіка, він наніс битою не менше шести ударів в область голови потерпілого, чим завдав йому численні переломи кісток черепа, забої головного мозку, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Від отриманих травм чоловік помер в кареті медичної швидкої допомоги.

Засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура