Зловмисника, який відсидів за вбивство, затримали за серію підпалів у Подільському районі столиці (фото)

Зловмисник умисно підпалив кілька сміттєвих баків. Внаслідок займання окрім контейнерів були пошкоджені й припарковані поруч автівки. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

До столичної поліції від громадян надійшло ряд звернень про те, що горить сміття на декількох вулицях Подільського району. За місцем події були скеровані співробітники ДСНС та поліцейські.

По прибуттю правоохоронці встановили, що відбулось займання 7 сміттєвих баків, розташованих в одному мікрорайоні протягом короткого проміжку часу. Також від вогню, окрім самих контейнерів, були пошкоджені й припарковані поруч автомобілі «Мазда» та «Шкода».

У ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що до підпалу причетний 38-річний уродженець Одещини, який в Києві не має постійного місця мешкання. Співробітники кримінальної поліції затримали ймовірного підозрюваного невдовзі після скоєння злочину.

Фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство та спричинення тілесних ушкоджень.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна, шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва