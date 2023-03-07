Зловмисника, який влаштував стрілянину по людях у Харкові, ув’язнили на 10 з половиною років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами окружної прокуратури Київський районний суд м. Харкова у складі суду присяжних ухвалив вирок у справі стосовно чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та засудив його до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова довели вину 34-річного чоловіка. Встановлено, що ввечері 25 червня 2021 року у засудженого, який разом зі своєю дівчиною перебував біля одного з кіосків по вул. Шевченка, виник конфлікт з раніше незнайомими трьома чоловіками.

У ході сварки харків’янин став висловлювати погрози чоловікам. Його дівчина пішла, а от засуджений поїхав до себе додому та взяв револьвер, заряджений 9 патронами.

Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник декілька разів вистрілив у бік чоловіків. Потерпілі побігли назустріч зловмиснику, збили його з ніг та повалили на землю.

Один з чоловіків отримав поранення грудної клітини і живота, його в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Іншим двом потерпілим заподіяно легкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду стрілок пояснив, що не збирався нікого вбивати, а лише хотів налякати потерпілих.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Харківська обласна прокуратура