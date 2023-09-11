Зловмисника, який заробляв на благодійних пожертвах для постраждалих від війни, посадили на 4 роки

Деснянський районний суд міста Чернігова визнав громадянина винним у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 вересня.

Гуманітарна організація ReliefAid із Нової Зеландії дала благодійний грант фонду «Зелений Чорнобиль» для допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії РФ.

Функції голови Чернігівської дистрибуції ГО «ReliefAid» виконував обвинувачений, який організовував закупівлю і поставку дров мешканцям Чернігівської області.

У березні-квітні 2023 року обвинувачений і його спільник організували фіктивні договори на постачання дров і використали 1,8 млн гривень благодійних пожертв із метою отримання прибутку.

Спільник обвинуваченого підшукав двох фізосіб-підприємців, які погодилися без виконання договорів зняти гроші з рахунків і віддати. У свою чергу, обвинувачений вносив у звіти по закупівлях завищені показники.

Дрова насправді купили за цінами нижчими, ніж вказані в договорах, і в меншій кількості.

Собівартість поставлених дров склала 864,5 тисячі грн. Різницю між вартістю дров зловмисники присвоїли.

Обвинувачений отримав 516 тисяч гривень прибутку, а його спільник – 410,5 тисяч. Обидва були викриті і взяті під варту.

У судовому засіданні чоловік визнав вину і говорив про щире каяття, щодо покарання поклався на розсуд суду, але просив не позбавляти його волі. Він одружений і має на утриманні неповнолітню дитину 2015 р.н. Застава в сумі 214 720 гривень з інціативи обвинуваченого і заставодавця скерована на спецрахунок на підтримку Збройних Сил України.

З огляду на такі обставини суд призначив більш мʼяке покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. За такі дії чоловікові загрожувало від 5 до 7 років увʼязнення (ч.3 ст.201-2 КК).

Матеріали, щодо спільника, який підшукував підприємців для фіктивних договорів, виділено в окреме провадження.