Зловмисника засуджено за розбійний напад та вбивство адміністратора магазину у Солом’янському районі столиці

Два роки тому погрожуючи ножем, зловмисник вимагав у жінки віддати виручку, а коли вона відмовила наніс їй п’ятнадцять ножових поранень. Після чого нападник втік із грошима, а потерпіла від отриманих травм померла на місці. Тепер за свої вчинки фігурант тринадцять років проведе за ґратами із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що восени 2020 року до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у підсобному приміщенні у магазині на проспекті Відрадному він виявив жінку із ножовими пораненнями . Тоді за вказаною адресою виїжджали патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, судово-медичний експерт, кінологи зі службовими собаками та лікарі. У ході проведення першочергових слідчих дій та комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що на жінку напав співробітник сусіднього магазину, 27-річний раніше не судимий мешканець Київщини. Замаскувавшись, чоловік погрожував 35-річній адміністраторці ножем та вимагав віддати виручку, однак коли та його впізнала й відмовила, то він наніс їй п’ятнадцять ножових поранень. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України, а саме п. 9 ч. 2 ст. 115 – це умисне вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення, та ч. 3 ст. 187 – розбійний напад. () На час досудового розслідування суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою