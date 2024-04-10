Зловмисників судитимуть за сприяння у викраденні майже 4 млн. матеріальної допомоги з депозиту дружини загиблого військового ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури стосовно двох громадян до суду скеровано обвинувальний акт за фактом пособництва в заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України). Щодо третього підозрюваного – до суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

За даними слідства, троє жителів Дніпропетровської, Волинської та Черкаської областей за грошову винагороду передали свої персональні дані групі шахраїв. Надалі зареєстровані на них електронні гаманці, ФОП та віртуальний сервіс були використані у шахрайській схемі заволодіння депозитом, який належав вдові українського військового.

Дізнавшись про отримання жінкою державної матеріальної допомоги у зв’язку із загибеллю чоловіка на війні та її зберігання в банківській установі, шахраї розробили план викрадення цих коштів. Вони зателефонували жінці під виглядом оператора мобільного зв’язку та переконали на деякий час вимкнути телефон. Потім за допомогою послуги відновлення сім-карти зробили електронний дублікат її номера, та отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілої.

Надалі через облікові записи на криптобіржах шахраї вивели майже 4 млн грн на підконтрольні рахунки.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних в трьох областях України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та сім-картки різних операторів мобільного зв’язку.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура