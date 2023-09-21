Зловмисники намагалися у фурі перевезти 6 ухилянтів до Молдови (відео)

Оперативники Подільського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон.

На транзитній ділянці дороги «Маяки – Удобне» зупинили вантажний та легковий транспортні засоби під керуванням мешканців Болградського району Одеської області. Під час огляду вантажівки в причепі виявили 6 громадян України.

З’ясувалося, що жителі Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, які підлягають призову, вирішили незаконно потрапити до Молдови. Для реалізації свого плану вони звернулися до так званих «перевізників», знайшовши їх через закритий телеграм-канал. Ухилянти отримали вказівку прибути до Одеси, де їх зустріли та заховали в причепі вантажного транспортного засобу. Організатор здійснював супровід на легковому автомобілі.

Попри незручності «поїздки», кінцева вартість трансферу за кордон мала коштувати від 4000 до 5000 доларів США з кожного.

Наразі повідомлено Національну поліцію та відкрито кримінальне провадження за ст.332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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ДПСУ