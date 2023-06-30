Зловмисники незаконно привласнили квартиру та намагались силоміць вивезти літню власницю до спецзакладу 

Порушники шахрайським чином заволоділи квартирою 93-річної киянки, а потім, щоб швидше продати її новим власникам, намагалися вивести жінку до будинку престарілих. Завдяки злагодженим діям правоохоронці затримали фігурантів «на гарячому». За скоєне зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі, відповідно до їхніх «ролей» у вчиненні злочину.

Слідчі Дніпровського управління поліції за оперативною інформацією працівників відділу кримінальної поліції та оперативного супроводження співробітників управління карного розшуку, спільно з фахівцями кримінального аналізу та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили організаторів та учасників злочинної схеми, які заволоділи нерухомим майном пенсіонерки, а також збиралися його продати, висилевши власницю з квартири з подальшим поміщенням до спецзакладу проти її волі. Зловмисниками виявилась раніше не судимі місцеві мешканці, 1976, 1977 та 1989 років народження.

За словами начальника управління карного розшуку поліції Києва Сергія Махна, до злочинної групи входили організатор та його спільник, які в минулому місяці незаконно привласнили чужу квартиру та ще два чоловіки, яким була відведена роль нібито медпрацівників ШМД, котрі забрали потерпілу з квартири та мали доставити її в будинок для престарілих:

«Спершу спільники в незаконний спосіб отримали документи на право розпоряджатись нерухомим майном пенсіонерки, а також зібрали весь необхідний пакет документів для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна. Відтак, один зі зловмисників «реалізував» квартиру своєму родичу, нібито за майже два мільйони гривень, проте без сплати грошових коштів, оскільки договір був укладений виключно з метою вибуття квартири з власності жінки та її реального продажу в майбутньому. Щоб якомога швидше здійснити задумане, спільники вирішили «позбутися» жінки, помістивши її до спеціалізованого закладу. Для цієї частини плану вони залучили ще двох чоловіків, які під виглядом працівників медиків ШМД силоміць забрали потерпілу з квартири та посадили в автомобіль.

Ймовірно, щоб заспокоїти жінку зловмисники зробили їй ін‘єкцію сильнодіючої речовини. Ми зупинили порушників одразу як вони розпочали рух автомобілем та доставили пенсіонерку до лікарні. Під час невідкладних обшуків на місці скоєння злочину, в автомобілі та за місцями проживання підозрюваних, слідчі вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню злочинну діяльність. Усіх чотирьох фігурантів ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 — пособництво в шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавленні волі, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція тяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили зловмисникам про підозри, відповідно до їхніх ролей у вчиненні злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове слідство триває», — зазначив Сергій Махно.

Відділ комунікації поліції Києва