Зловмисники обманом змусили 74-х людей поїхати до Швецію в пошуках роботи, натомість ошукали на ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох учасників шахрайської схеми, які за гроші обіцяли працевлаштування у Королівстві Швеція (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

Організаторка схеми, що перебувала у Швеції, та двоє співучасників, що були у Києві, шукали охочих влаштуватись на роботу закордоном.

Свої «послуги» з працевлаштування вони надавали з липня 2022 по лютий 2024 року. В Україні потенційні працівники платили 3 000 гривень та підписували інформаційно-консультаційний договір.

Далі люди мали за свій рахунок їхати до Швеції. Там їх зустрічала організаторка схеми, розповідала де можна тимчасово поселитися та брала 250-300 євро за «допомогу» у виготовленні документів, які «дають право на працевлаштування». За кілька днів жінка обіцяла владнати всі справи із документами та зв’язатися із потенційними працівниками, втім переставала виходити на зв’язок.

Таким чином членам організованої групи вдалося ошукати 74 особи на 1,5 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо двох учасників схеми, які діяли в Україні, скеровано до суду. Щодо організаторки схеми, яка перебувала у Швеції, матеріали виділені в окреме провадження у звʼязку з її розшуком.

Київська міська прокуратура