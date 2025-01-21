Зловмисники утримували в розважальних клубі понад 30 жінок та примушували до проституції

Наступні 15 років вони можуть провести за ґратами.

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

Ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок.

Співробітники Департаменту міграційної поліції спільно з працівниками управління СБУ у м. Києві та Київській області та слідчими поліції Київщини провели низку санкціонованих обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів. Відтак вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності.

Відділ комунікації поліції Київської області

(за матеріалами Департаменту міграційної поліції НПУ)