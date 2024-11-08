Зловмисники вдавали із себе працівників ТЦК та поліцейських і вимагали гроші з призовників

Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне «патрулювання» спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень.

У поле зору оперативників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП в Одеській області потрапила група осіб, які, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку. Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж «затримані» відмовлялися – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Після фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3 000 доларів.

Варто зазначити, що одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби був обвинувачений у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз мали проблеми із законом за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки.

Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали змовників «на гарячому». У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

Учасників злочинної групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Перевіряється причетність викритих чоловіків до інших злочинів. Також в ході слідства діям фігурантів може буде надана додаткова правова кваліфікація. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

(Коментар: речник ДВБ НП України Олександра Кузнєцова)

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України