Зловмисники зареєстрували права власності на вигаданий будинок, завдяки якому планували заволодіти землею під ним

За позовом Святошинської окружної прокуратури Святошинський районний суд міста Києва скасував державну реєстрацію права власності на вигаданий житловий будинок, а також державну реєстрацію земельної ділянки у земельному кадастрі, на якій будинок ніби то розташований. Реєстрація була одним з етапів, необхідних для подальшого заволодіння земельною ділянкою, на якій розташована «нерухомість».

Державна реєстрація речового права була здійснена на підставі виготовленого технічного паспорта на житловий будинок, який насправді ніколи не існував.

Факт відсутності на земельній ділянці будь-якої нерухомості було беззаперечно доведено прокурором за допомогою ретроспективних супутникових знімків, що отримані у співпраці із Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

Завдяки своєчасному реагуванню окружної прокуратури вдалося запобігати незаконній передачі у позаконкурентний спосіб комунальної земельної ділянки площею 1000 кв.м. так званому «власнику» уявного будинку.

Пресслужба Київської міської прокуратури