Зловмисники заробляли на встановленні фіктивної групи інвалідності для незаконного виїзду за кордон

61-річний мешканець Львова організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До злочинної схеми фігурант залучив лікарку однієї з медичних установ міста. Зловмисники за винагороду сприяли в отриманні фіктивних медичних довідок, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю, непридатної до військової служби, без фактичного проходження медичних обстежень.

Заходи з викриття та документування злочинної діяльності групи провели слідчі Головного слідчого управлінням Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України та Служби безпеки України.

У ході слідства поліцейські встановили, що фігуранти залучили до злочинної діяльності кількох виконавців – так званих бігунків, які проходили «лікування» та «медичні обстеження» замість осіб, яким надалі оформлювали документи про інвалідність.

Організатор підшуковував охочих виїхати за кордон, які не мали законних підстав для цього, та надавав вказівки іншим учасникам злочинної оборудки.

Поліцейські задокументували факт отримання 7 тисяч доларів організатором схеми від одного з клієнтів за отримання пакета документів для оформлення фіктивної інвалідності.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили ряд речових доказів – чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, печатки лікарів, грошові кошти та інші.

Слідчі Нацполіції повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних висновків.

Слідство скерувало до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент комунікації Національної поліції України