Зловмисники збували фальшиві долари, придбавши за них на OLX десять телефонів Apple

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які збували у столиці фальшиву американську валюту, купуючи за неї дорогі телефони (ч. 2 ст. 199 КК України).

Встановлено, що троє підозрюваних знаходили на сайті ОЛХ оголошення щодо продажу мобільних телефонів марки Apple та пропонували продавцям розрахуватися доларами. Цікавили їх останні моделі Iphone. Підроблена валюта була настільки якісна, що продавці не помічали, що гроші фальшиві.

Таким чином фігуранти придбали 10 телефонів на 16 тис. підроблених доларів США, ошукавши чотирьох продавців.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури