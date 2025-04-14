Зловмисниця намагалася «розвести» чоловіка на гроші своїм порно

До трьох років обмеження волі загрожує 32-річній тернополянці. Жінка через канал у месенджері надсилала фотографії порнографічного характеру та просила за них гроші.

Фігурантку викрили працівники Тернопільського відділення поліції №1. Їй інкримінують частину 1 статті 301 (розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

У ході перевірки стало відомо, що підозрювана вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за проституцію, крадіжки та шахрайства.

Жінка на месенджер надіслала жителю Теребовлянської громади фотографії порнографічного змісту й почала за них вимагати гроші. Чоловік повідомив про даний факт на спецлінію поліції.

Працівники карного розшуку встановили особу зловмисниці. У скоєному вона зізналася. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області